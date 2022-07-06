Саутгемптон, Великобритания, 6 июля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. 6 июля английский футбольный клуб «Саутгемптон» объявил о выкупе 18-летнего бельгийского опорного полузащитника «Манчестер Сити» и воспитанника «Андерлехта» Ромео Лавиа за 12 миллионов фунтов.

«Манчестер Сити»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» сохранил за собой право обратного выкупа бельгийского хавбека за 40 миллионов фунтов. Соглашение Лавиа со «святыми» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Ромео Лавиа принял участие лишь в одном матче за «Манчестер Сити» с «Суиндон Тауном», проходившем в рамках Кубка Англии. Суммарно на поле бельгиец провел семь минут.