Афины , 6 июля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Греции задержали гражданку Грузии, подозреваюмую в большом количестве разбоев и краж с применением психоторопных веществ, сообщает 6 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Oregon Department of Transportation Под арестом

По данным следствия, серийная преступница действовала в одиночку, и её целью были в основном пожилые пенсионеры. Задержанная сначала поступала на работу в качестве сиделки, входила в доверие к потерпевшим, а затем подмешивала психотропные таблетки в пищу, вводя жертв в бессознательное состояния и грабила их дома.

48-летняя Эльза Кадагишвили проживала в селе Бичникаури Душетского района. Она уехала из Грузии на работу в Грецию 16 лет назад. Сейчас в её доме началось новое строительство, а во дворе стоят три дорогих внедорожника. По словам соседей, очевидно, что семья Кадагишвили внезапно разбогатела.

Греческие правоохранители не припоминают мошеннической схемы такого масштаба, которую грузинская иммигрантка осуществляла годами. Десятки пострадавших чудом пережили смерть, так как были пожилыми или тяжело больными, поэтому передозировка психотропных препаратов могла стать для них смертельной.

В настоящее время греческие правоохранители устанавливают, куда Кадагишвили перевозила украденные вещи. Не исключено, что у преступницы был сообщник, который помогал отправлять украденные вещи в Грузию или продавать их.

Задержанной предоставлен греческий адвокат. В настоящий момент её подозревают в совершении четырёх разбоев и девяти краж.