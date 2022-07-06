6 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:38 — REGNUM Вывод правительства США о том, что палестино-американская журналистка Ширин Абу Аклех, скорее всего, была случайно застрелена израильской армией, возобновила многолетние споры о том, способен ли Вашингтон быть нейтральным посредником между Израилем и Палестиной. На этом фоне и сами палестинцы выразили разочарование и гнев. Американские интернет-пользователи выразили свои сомнения по поводу беспристрастности Вашингтона под соответствующей публикацией New Yrok Times.

Израиль и Палестина © ИА REGNUM

Ширин Абу Аклех Цитата из видео с канала Babalanda James

«Выстрелили «случайно». Ну конечно», — пишет @Borghi_Tv.

«Нейтральное посредничество? Вот чем оказывается занимались США?» — удивляется @ZD_Bernstein.

«К сожалению, США ради Израиля на всё закроют глаза», — считает @denisewu.

«Конечно, любой может случайно прострелить голову женщине в голубой каске с надписью ПРЕССА. Естественно, вполне допустимая ошибка», — иронизирует @FlyingSerpents.

«Сам Всемогущий Бог не смог бы быть посредником между Израилем и Палестиной», — подчеркивает @RevChrisMcM.

«Если бы США хотели, конфликт давно бы закончился. Но они хотят сохранить его. Когда Китай заменит США в качестве сверхдержавы, я уверен, что они решат эту проблему в считаные недели», — рассуждает @JuanValera62.

«Нет ничего нейтрального во взглядах американского правительства на эти два вопроса! Они поддерживают Израиль во всем, что бы он ни делал, невзирая на страдания палестинского народа», — негодует @JohnPaulDavies5.

«В способность Америки быть нейтральным посредником не верится. Как сказал Буш — если вы не за меня, то вы против меня. О, как нейтрально», — вспоминает @JadeSober1.

«А Хашогги тоже был «случайно» порезан на части?» — спрашивает @LightCrownA.

Журналист Джамаль Хашогги (сс) April Brady. Project on Middle East Democracy

«С каких пор Вашингтон стал считаться нейтральным арбитром в этой ситуации? Большинство американцев не имеют ни малейшего представления о том, какие зверства поддерживают в Палестине их налоговые доллары», — подчеркивает @EveningSends.

Напомним, что расследование проводилось как Израилем, так и Палестиной, которые пришли к выводу, что, скорее всего, женщина погибла во время обстрела израильских сил обороны. При этом расследование не нашло оснований полагать, что это было сделано намеренно, заявил представитель Белого дома.

Ранее администрация президента США «решительно осудила» убийство корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera в Палестине Ширин Абу Аклех, которая погибла в ходе освещения беспорядков в палестинском городе Дженин. Согласно официальному заявлению телеканала, журналистка была убита израильскими полицейскими, которые открыли огонь на поражение.

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