Рим, 6 июля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Италии выявлено 107 786 случаев коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения 6 июля.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

Общее число случаев, выявленных за всё время эпидемии, превысило 19 миллионов.

За время эпидемии в Италии скончались 168 тысяч носителей вируса скончались. Привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).