Редвуд-Сити, США, , 21:32 — REGNUM Electronic Arts (EA) продолжает разбираться с последствиями публикации в соцсети, в которой имела место неуместная шутка по поводу людей, предпочитающих однопользовательские игры. об этом 6 июля сообщает газета USA Today.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Выяснилось, что уже через час после публикации пост попал во внутренний чат EA и вызвал бурю негодования в среде сотрудников внутренний студий издательской компании, которые занимаются разработкой однопользовательских игр. По итогу дискуссий и разбирательств было принято решение превратить негатив в позитив, однако результатом стал очередной странный пост на странице EA.

Инсайдеры сообщили, что компания сейчас проводит круглые столы и встречи, на которые приглашает сотрудников и руководителей студий, которые посчитали шутку оскорбительной. Отметим, что самая интересная информация, предоставленная источниками, касается того, что люди, разместившие скандальную публикацию и ведущие страницу EA, не имеют отношения к компании и игровой индустрии.

Напомним, администрация страницы Electronic Arts разместила пост, в котором своеобразно интерпретировала популярный на Западе мем. «Они на десятку (имеется в виду оценка людей по шкале 10 баллов — ИА REGNUM), но любят играть только в однопользовательские игры», — написало в публикации руководство аккаунта, таким образом намекнув, что любовь к однопользовательским играм является недостатком. Публикация вызвала бурю негодования в сообществе геймеров.

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