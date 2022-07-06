Бишкек, 6 июля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Правительство Киргизии надеется, что по итогам 2022 года удастся перевыполнить план по доходам госбюджета, который сейчас составляет 403 млрд сомов (288 млрд рублей). Об этом заявил вице-премьер-министр Бакыт Торобаев на встрече с жителями Джалал-Абадской области.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По словам высокопоставленного чиновника, доходную часть государственной казны за 2023 год планируют увеличить до 500 млрд сомов (360 млрд рублей), а за 2024 год — до 600 млрд сомов (432 млрд рублей).

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Торобаев отметил, что в январе–мае текущего года объём валового внутреннего продукта Киргизии вырос на 5,7%.

При этом заместитель главы правительства акцентировал внимание на том, что наиболее активным в этот период был рост промышленного производства — он достиг 11,4%.

Также неплохие темпы продемонстрировала сфера услуг и строительный сектор — их показатели увеличились на 4% и на 3,1%, соответственно. А рост производства в сельском хозяйстве составил только 2,2%.

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