Рим, 6 июля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Количество погибших в результате обвала на альпийском леднике Мармолада на северо-востоке Италии увеличилось до девяти, сообщает 6 июля агентство ANSA.

Скриншот страницы Reddit Таяние ледника в Альпах

Ещё семь человек получили травмы. Ранее было известно о семи погибших.

По словам главного прокурора региона Тренто Сандро Раймонди, происшествие невозможно было предвидеть. На данный момент удалось выяснить, что гигантская ледяная масса неслась вниз со скоростью до 300 км/ч. Спасатели считают, что выжить в таких условиях было невозможно, но продолжают поисковую операцию.