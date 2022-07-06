Турин, Италия, 6 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Послезавтра, 8 июля, 34-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с туринским «Ювентусом». Об этом 6 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

По информации источника, Ди Мария подпишет со «старой синьорой» однолетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23. Также сообщается, что Поль Погба пройдет медобследование 9 июля.

Анхель Ди Мария находится в статусе свободного агента с 1 июля 2022 года после того, как бесплатно покинул «Пари Сен-Жермен».

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 26-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил две желтые карточки.