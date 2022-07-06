Барселона, Испания, 6 июля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, каталонская «Барселона» может выкупить 29-летнего флангового защитника амстердамского «Аякса» и сборной Аргентины Николаса Тальяфико за 5 миллионов евро.

Андрей Пронин ИА REGNUM Николас Тальяфико

По информации источника, «сине-гранатовые» рассматривают Тальяфико в качестве запасного варианта, если не удастся договориться с лондонским «Челси» о трансфере испанского латераля Маркоса Алонсо.

В прошедшем сезоне Николас Тальяфико принял участие в 22-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле аргентинец провел 930 минут.