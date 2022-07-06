Марсель, Франция, 6 июля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. 37-летний французский голкипер Стив Манданда покинул «Марсель» на правах свободного агента после четырнадцати проведенных в клубе лет. Об этом 6 июля сообщили на официальном сайте «Марсели».

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

В прошедшем сезоне Стив Манданда принял участие в девяти матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых пропустил семь мячей. Пять раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Стив Манданда выступал за «Марсель» с 24 июля 2007 года после перехода из «Гавра» на правах аренды. После завершения сезона футболиста выкупили за 2,5 миллиона евро. Летом 2016 года Манданда бесплатно перешел в «Кристал Пэлас», однако через год «Марсель» обратно выкупила голкипера за 3 миллиона евро.