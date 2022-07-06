Тбилиси, 6 июля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Несколько иностранных посольств в Грузии выпустили совместное заявление о поддержке местного ЛГБТ-движения, сообщает 6 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЛГБТ

«Мы солидарны с сообществами лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, гомосексуалистов и интерсексуалов (ЛГБТК+) и поддерживаем их… Мы хорошо понимаем, что празднование «Недели гордости» сопряжено с рисками для безопасности и многими другими стрессовыми ситуациями. Многие ЛГБТК+ люди ежедневно сталкиваются с подобными проблемами… Мы хотели бы поблагодарить МВД Грузии и сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность и общественный порядок во время «Недели гордости. Мы приветствуем участие администрации правительства Грузии в подготовке и координации недели… Граждане Грузии все больше поддерживают разнообразие и считают, что права ЛГБТК+ важны. Это социальное изменение должно быть отражено в политике и практике государства. … Мы подтверждаем нашу готовность и продолжаем поддерживать Грузию в защите прав сообщества ЛГБТК+», — говорится в заявлении.

В заявлении также содержится требования расследовать события 5 июля 2021 в Тбилиси и привлечь всех виновных к ответственности.

Заявление подписано представительствами Программы ООН и ЕС в Грузии, а также посольствами США, Великобритании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Японии, Израиля, Франции, Швеции, Швейцарии и Чехии.

Напомним, что значительная часть грузинского общества крайне негативно относится к открытым проявлениям ЛГБТ-движения, поэтому 5 июля 2021 гей-парад в Тбилиси был жёстко разогнан возмущёнными горожанами.