Неаполь, Италия, , 21:13 — REGNUM 21-летний новичок «Наполи» и нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия записал видеообращение к болельщикам неаполитанского клуба.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

«Всем привет. Наконец-то я здесь. Forza Napoli sempre», — сказал Хвича в видеоролике.

«Наполи» объявил о трансфере Хвичи Кварацхелии 1 июля 2022 года. Неаполитанский клуб заплатил батумскому «Динамо» 10 миллионов евро за трансфер грузинского нападающего. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия, выступая за казанский «Рубин», принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.