Барселона, Испания, 6 июля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Николо Скира, каталонская «Барселона» не может договориться с лондонским «Челси» о трансфере 31-летнего латераля сборной Испании Маркоса Алонсо. «Пенсионеры» требуют за футболиста 12-14 миллионов евро.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

Также сообщается, что сам футболист уже согласовал с «сине-гранатовыми» условия личного контракта, который будет рассчитан на три года до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Маркос Алонсо принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил восемь желтых карточек.

За «Челси» Алонсо выступает с 31 августа 2016 года после перехода из «Фиорентины» за 23 миллиона евро.