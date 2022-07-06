Москва, , 21:00 — REGNUM Законопроект о применении дистанционных образовательных технологий в школах и вузах внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается ограничить дистанционное обучение и разрешить его в случае карантинных требований, в случае ЧС или режима повышенной готовности.

При обучении по очно-заочной форме применение дистанционных образовательных технологий предлагается допускать в объеме, не превышающем 50% общего времени учебных занятий в течение учебного года. Это ограничение предлагается не распространять на случаи, когда применение дистанционных образовательных технологий допускается при осуществлении обучения по очной форме.

Реализацию же образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предлагается допускать только при осуществлении обучения по заочной форме.

Применение организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных и цифровых образовательных технологий при осуществлении обучения по очной и очно-заочной формам предлагается допускать только при наличии соответствующего письменного заявления о согласии на применение в обучении данных технологий, подписанного родителем или законным представителем обучающегося.

Законопроект призван воспрепятствовать фактической подмене очной формы обучения очно-заочной или даже заочной.

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