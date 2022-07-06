Тбилиси, 6 июля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе обвинил оппозиционное «Грузинское национальное движение» и её основателя Михаила Саакашвили в проведении антизападной и пророссийской политики, сообщает 6 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

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«Путинскую войну поддерживают Саакашвили, «Единое национально движение» и эта антиевропейская, радикальная оппозиция. К счастью, они не смогли ввести в заблуждение наше общество. Тема санкций — одна из спекуляций, с которыми выступает ЕНД… Пытаются перевести этот вопрос в другую плоскость. На самом деле самой антиевропейской и антизападной партией является именно ЕНД», — сказал Талаквадзе.

Напомним, что 6 июля бывший посол США в России Майкл Макфол объявил о работе по созданию санкционного списка из граждан Грузии.