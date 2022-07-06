Симферополь, 6 июля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Верховный суд Крыма 7 июля исследует составляющие государственную тайну документы по делу о признании геноцидом событий на полуострове в годы Великой Отечественной войны, после чего публично огласит вердикт, сообщили 6 июля в пресс-службе суда.

dafodil Верховный суд Республики Крым

Ранее в ходе открытого судебного процесса были рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ «Геноцид». К участию в процессе были привлечены крымские историки и краеведы.

«По меньшей мере 250 000 воинов Красной Армии были пленены в различные этапы боевых действий на территории нашего полуострова. В Крыму в их отношении были совершены жесточайшее преступления, которые до сих пор не получили комплексной юридической оценки. И надеюсь, что это будет сделано в рамках этого судебного процесса. Те материалы, которые удалось обобщить за это время, показывают, что по меньшей мере 54 лагеря военнопленных, разных по масштабам, разных по времени функционирования существовали здесь в период нацистской оккупации», — сказал заместитель председателя Госсовета Крыма, кандидат исторических наук Владимир Бобков.

Накануне судебного процесса ФСБ рассекретили новые документы о зверствах нацистов в Крыму в годы войны. Согласно документам, немецко-румынские оккупанты с применением особенно изощренных методов уничтожения — расстрел, сожжение или закапывание заживо, замуровывание в катакомбах, затопление в море в баржах, удушение в газокамерах — замучили и убили в Крыму около 87 тысяч мирных граждан и свыше 47 тысяч военнопленных. Посредством кровавого насилия оккупанты массами угоняли советских людей в немецкое рабство, где многие погибли от непосильного труда и голода или были уничтожены в немецких лагерях. Число насильно угнанных в рабство из Крыма советских граждан превышает 85 тысяч человек.

Суд в Крыму по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже пятым в российской истории. Ранее подобные процессы прошли в Псковской, Новгородской, Ростовской и Орловской областях.