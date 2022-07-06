Тбилиси, 6 июля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о начале обсуждения санкций в отношении «отдельных лиц» из Грузии и Белоруссии, сообщает 6 июля грузинский телеканал «Palitra News».

U.S. Department of State Майкл Макфол

Макфол является координатором группы по санкциям против России, созданной президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам экс-посла, санкции будут распространяться на лиц, которые поддерживают «войну Путина». Макфол не назвал конкретных имен и сказал, что группа должна достичь соглашения по этому вопросу.

«Группа, которую я координирую, является международной, независимой и беспартийной. У нас есть американцы, украинцы, европейцы, даже русские, которые участвуют в этой группе, но мы находимся в тесной координации с украинским, британским, американским правительствами, чтобы выработать новые идеи о том, что можно сделать, мы помогаем им решать их проблемы, мы даем им советы, а не наоборот. Что касается имен, личностей, мы составляем их списки. Рабочий документ № 3 устанавливает критерии для расширения списка лиц, подпадающих под санкции, который достигает тысяч в России», — сказал Макфол.

Напомним, что Украина постоянно обвиняет Грузию в проводимой ею «поддержке» России.