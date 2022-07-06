Дортмунд, Германия, , 20:47 — REGNUM Сегодня, 6 июля, дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере 28-летнего центрфорварда амстердамского «Аякса» и сборной Кот-д’Ивуара Себастьяна Аллера. Сумма трансфера составила 31 миллион евро.

Контракт Аллера со «шмелями» рассчитан на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает ивуарийского нападающего в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Себастьян Аллер принял участие в 31-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился 21-м забитым мячом и 7-ю результативными передачами. Также нападающий получил четыре желтые карточки.