Бухарест, 6 июля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Префект столицы Румынии Бухареста Тони Греблэ официально обратился в городскую мэрию с предложением создать в мегаполисе службу специальных метеорологических наблюдений с целью предотвращения или снижения пагубных последствий природных катаклизмов. Об этом 6 июля сообщает румынский информационный портал News. ro.

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Согласно официальной информации, Греблэ уже предоставил столичному мэру Никушору Дану план развития новой структуры. «Это должен быть штаб быстрого реагирования на любое стихийное бедствие, начиная от наводнения и ливней до землетрясений», — пояснил он.

Префект Бухареста распорядился поддерживать постоянный контакт с операторами распределения электроэнергии, чтобы группы реагирования могли оперативно действовать в случае повреждений ЛЭП. Кроме того, соответствующие распоряжения отданы представителям бухарестского водоканала и систем гражданской обороны города.

По некоторым данным, Никушору Дан одобрил указанную инициативу.