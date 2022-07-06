Аксайский район, Ростовская область, , 20:26 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области днём 6 июля произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал шестилетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В Аксайском районе водитель Renault Duster из Пензенской области, предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Skoda Roomster, которым управлял водитель из Воронежской области. Иномарка по инерции столкнулась с Volkswagen Polo под управлением водителя из Башкирии.

В результате дорожной аварии автомобили получили механические повреждения. В больницу был доставлен пассажир Renault Duster 2016 года рождения. Серьёзных травм ребёнок не получил.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.