6 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:02 — REGNUM Доверие американцев к политическим институтам США — таким как президент, Конгресс и Верховный суд — продолжает падать, согласно новому опросу Gallup. Только 27% американцев «очень сильно» или «довольно сильно» доверяют четырнадцати основным институтам страны, что на 3% меньше, чем в 2014 году. Причем наибольшая потеря доверия зафиксирована в отношении Верховного суда и президента. С июня 2021 года доверие граждан США к Верховному суду упало на 11%, а к президенту — на 15%. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американцы должны понять, что те ужасные фиаско, которые мы переживаем, являются прямым результатом их голосов за Джо Байдена.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Вспомните следующие слова одного из величайших лидеров в истории Америки Рональда Рейгана: «Либо мы берем на себя ответственность за свою судьбу, либо мы отказываемся от американской революции и признаем, что интеллектуальная [элита] в далекой столице может планировать нашу жизнь за нас лучше, чем мы можем планировать ее сами», — пишет Tômmy.

«И я твердо убежден, что президентские выборы были украдены», — отвечает CompetenceNotEquity.

«Будучи руководителем в нескольких корпорациях, я должен был ежегодно проводить аттестацию и ежеквартально проводить встречи с теми, кто мне подчинялся. Если бы кто-то из них получил такие оценки, я был бы уволен за то, что не привлек их к ответственности и не разработал инициативы по улучшению работы. Для наших политиков и бюрократов это просто еще один день в офисе — им всё равно, выполняют ли они свою работу должным образом. Как долго мы, народ, будем терпеть эту бессмыслицу», — негодует Right_is_Right.

«Люди не одобряют не институты, а людей в них. Это меняется в зависимости от того, какую группу людей вы опрашиваете», — отмечает myturn203.

«Мне трудно поверить в то, что кто-то изначально доверял Байдену и его администрации», — комментирует bess1209.

«На самом деле это хороший знак. На протяжении десятилетий американцы доверяли своему правительству. И это привело нас на грань краха. Никогда не доверяйте правительству», — советует gadsden_one.

«Страной нельзя управлять без уверенности в честности выборов. Украденные выборы имеют последствия», — напоминает Arkady381.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Некогда надежные агентства, такие как ФБР, были политизированы при Обаме. ФБР теперь используется для преследования консерваторов, в то время как террористические группы, такие как «Антифа», получают поблажки. Конечно, мы больше не доверяем правительству», — объясняет gadsden_one.

«Первопричина всех проблем, которые мы имеем сегодня, — это результат деятельности большого правительства», — считает Tacos4Me.

«Мы не можем доверять некогда непогрешимым агентствам; даже военные сходят с ума. Частный сектор действительно мог бы работать гораздо лучше, если бы ему позволили взять на себя некоторые государственные учреждения и департаменты. Департамент транспорта в полном беспорядке, Департамент образования… и список можно продолжать. Мы платим за всю эту бездарность у власти», — жалуется dorisse.

Напомним, что более чем семь из десяти американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден переизбирался на второй срок, согласно новому гарвардскому опросу CAPS-Harris. Так, 71% респондентов отметили, что они не желают, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, по сравнению с 29%, которые высказали обратное мнение.

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