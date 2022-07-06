Москва, , 20:19 — REGNUM Как утверждает издание Goal, бразильский футбольный клуб «Кориантианс» сохраняет интерес к 30-летнему центральному защитнику московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиану Бальбуэна.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, в бразильском клубе рассчитывают, что Бальбуэна воспользуется разрешением УЕФА, приостановит действие контракта с «Динамо» и бесплатно присоединится к клубу.

Текущее соглашение Бальбуэна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает парагвайца в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Фабиан Бальбуэна принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.