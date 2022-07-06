Лондон, , 20:15 — REGNUM Лондонский «Челси» заплатит за 27-летнего флангового нападающего «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга 45 миллионов фунтов. Об этом 6 июля сообщило издание The Independent.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, еще 10 миллионов фунтов «горожане» получат в качестве бонусов. Также Стерлинг и «Челси» уже согласовали условия контракта.

В прошедшем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах Английсокй Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету англичанина 5 (3+2) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.