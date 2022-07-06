Москва, , 20:13 — REGNUM Успех российской армии входе спецоперации на Украине очевиден для всех. Об этом 6 июля заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, достижения Вооруженных сил России признают не только военные стран НАТО, но и лидеры западных государств.

«Идет спецоперация и никто не оспаривает, что успех на нашей стороне. Наступление идет на всех участках. Это признают не только западные военные, но и политики», — сказал Бужинский.

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