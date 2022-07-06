Москва, 6 июля 2022, 20:13 — REGNUM Успех российской армии входе спецоперации на Украине очевиден для всех. Об этом 6 июля заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Спецоперация России
Спецоперация России
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, достижения Вооруженных сил России признают не только военные стран НАТО, но и лидеры западных государств.

«Идет спецоперация и никто не оспаривает, что успех на нашей стороне. Наступление идет на всех участках. Это признают не только западные военные, но и политики», — сказал Бужинский.

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