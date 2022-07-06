Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, санкт-петербургский «Зенит» предложил турецкому «Галатасараю» 15 миллионов евро за трансфер 26-летнего бразильского центрального защитника Маркао.

Логотип «Зенита»

Ранее сообщалось, что в подписании Маркао также заинтересована испанская «Севилья», которая предложила «Галатасараю» 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Маркао принял участие в 39-ти матчах за «Галатасарай» во всех турнирах (Суперлига, Лига Европы, Кубок Турции, Лига Чемпионов УЕФА), в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Маркао с турецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 14 миллионов евро.