Лаганский район, Калмыкия, , 20:11 — REGNUM В Лаганском районе Калмыкии утонул 11-летний мальчик, прибывший из Самарской области. По данному факту проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 6 июля.

Следственный комитет Sledcom.ru

Трагедия произошла на территории Джалыковского сельского муниципального образования. В водоёме утонул ребёнок, о чём были оповещены спасатели и полиция.

Следователи выясняют детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.