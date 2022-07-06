Лаганский район, Калмыкия, 6 июля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В Лаганском районе Калмыкии утонул 11-летний мальчик, прибывший из Самарской области. По данному факту проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 6 июля.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла на территории Джалыковского сельского муниципального образования. В водоёме утонул ребёнок, о чём были оповещены спасатели и полиция.

Следователи выясняют детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.