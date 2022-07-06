Салехард, 6 июля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. На Ямале 22 тысячи школьников из многодетных семей получат выплату ко Дню Знаний в размере 4078 рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Поддержка назначается автоматически тем семьям, которые состоят на учете в органах социальной защиты в качестве многодетных. Средства семьям будут перечислены до 20 июля.

Поддержка назначается автоматически тем семьям, которые состоят на учёте в органах социальной защиты в качестве многодетных. Средства семьям будут перечислены до 20 июля.

Подать заявление самостоятельно требуется гражданам, которые не пользовались социальной поддержкой ранее, родителям первоклассников и десятиклассников, подтвердив обучение в школе, а также детей-студентов, предоставив сведения об их очном обучении. Это можно сделать до 1 октября.

Отмечается, что в 2021 году пособие получили более 23 тысяч ямальских ребят. С 2022 года внесено изменение в порядок предоставления данной поддержки. Право на выплату имеют дети, которые обучаются на Ямале, а не за пределами региона.