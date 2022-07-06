Мариуполь, ДНР, , 20:10 — REGNUM Напряжение было подано На электроподстанцию, питающую морской торговый порт Мариуполя, подано напряжение, сообщает 6 июля Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

Уточняется, что с этого момента энергоснабжение торгового порта Мариуполя полностью восстановлено.

«Сегодня, 6 июля, восстановлено энергоснабжение Мариупольского морского торгового порта. После огромнейшего объема работ на энергообьектах Мариуполя, выполненного в кратчайшие сроки сотрудниками ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания», «Государственная магистральная сетевая компания» и подрядчика из Российской Федерации ООО «Капшин», было подано напряжение на подстанцию 35 кВ «Порт», питающую предприятие», — указано в заявлении Минэнерго ДНР.

Для восстановления энергоснабжения порта «энергетикам пришлось устранить многочисленные повреждения» на воздушных и кабельных линиях, отремонтировать подстанции и энергооборудование самого порта.

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