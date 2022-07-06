Москва, , 20:09 — REGNUM 23-летний центральный защитник ЦСКА и сборной Словении по футболу Яка Бийол тренируется по индивидуальной программе и ждем решения московского клуба по его переходу в клуб из итальянской Серии А.

ФК ЦСКА

«Нет, пока новостей нет. Когда он вернется в Россию? Не знаю, ЦСКА должен решить, возвращаться ему или нет и когда. Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА», — цитирует агента Бийола Роберта Чибежа издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Яка Бийол принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Бийол выступает за ЦСКА с 1 июля 2018 года после перехода из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.