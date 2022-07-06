Ростов-на-Дону, 6 июля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Ростовской области упразднили антикризисный штаб по работе с предпринимателями, который вели свою деятельность на территории закрытого рынка «Атлант» в Аксайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 6 июля.

Zsro.ru Правительство Ростовской области

«Штаб по вопросам, связанным с приостановлением торговой деятельности на отдельных территориях Аксайского района, был упразднён в связи с тем, что торговая деятельность на данных территориях не ведется. Оставшиеся вопросы земельно-имущественного характера находятся в сфере полномочий муниципального образования», — сказано в сообщении.

Предпринимателям посоветовали по интересующим вопросам обращаться в департамент потребительского рынка Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что антикризисный штаб по урегулированию ситуации на аксайских рынках был сформирован в начале мая 2021 года после того, как пять из шести торговых объектов, существовавших более 20 лет на окраине Ростова-на-Дону, в одночасье оказались зарыты из-за выявленных земельных махинаций. Предприниматели, вложившие в свой бизнес сотни тысяч рублей и внёсшие арендную плату вперёд, остались без торговых точек. Им были предложены другие места для ведения торговли.