Юрюзань, Челябинская область, , 19:58 — REGNUM В одном из детских садов Юрюзани Челябинской области воспитательница заставила пятилетних девочек чистить унитазы. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала депутат областного Заксобрания Ольга Мухометьярова.

По её словам, за помощью к ней обратилась мать одной из девочек. Депутат переадресовала обращение родительницы в Рособрнадзор и прокуратуру.

Заведующая детсадом в свою очередь заявила агентству «Урал-пресс-информ», что это всё ложь. Якобы у родителей этих девочек имеется конфликт с воспитательницей.

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