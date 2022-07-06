Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 6 июля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Ростовской области смертельные травмы получила двухлетняя девочка, выпавшая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. По данному факту назначена доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 6 июля.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Трагедия случилась в Каменске-Шахтинском днём 6 июля. Предположительно, ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна. Девочка скончалась на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.