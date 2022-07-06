Бухарест, 6 июля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Министерство инвестиций и европейских проектов Румынии отчиталось в выпуске миллиона пластиковых карт с депозитом в 250 леев ($51), которые можно использовать на покупку продуктов питания и горячей пищи. Об этом 6 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, на данный момент средства из указанного числа карт, выдача которых началась 10 июня, реализованы уже на 70%. В правительстве Румынии утверждают, что деньги на подобные счета малоимущие граждане будут получать один раз в два месяца. Предполагается, что до конца 2022 года выплаты получат 2,5 миллиона человек.

На первый этап реализации данной программы из государственного бюджета Румынии при поддержке руководящих структур ЕС выделено более $2 млрд леев ($410 млн).