Токио, , 19:45 — REGNUM Разведывательный корабль ВМФ России подходил к территориальным водам Японии в районе кораллового атолла Окинотори, сообщает 6 июля агентство Kyodo со ссылкой на японское военное ведомство.

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Отмечено, что этот атолл находится в Филиппинском море в 1,7 тыс. км от Токио и является самым южным островом Японии.

«Корабль российского флота, предназначенный для сбора информацию, в среду ненадолго вошел в морскую акваторию вблизи территориальных вод острова Окинотори», — сообщает агентство.

Агентство отмечает, что появление российского корабля в зоне, прилегающей к территориальным водам островного государства, не является нарушением норм международного права.

При этом Kyodo напоминает, что этот корабль-разведчик ВМФ России ранее прошёл через Цусимский пролив и направился в южном направлении в Восточно-Китайском море в составе группы из крейсера, фрегата и корабля снабжения.

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