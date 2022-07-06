Япония встревожена появлением корабля-разведчика ВМФ России у южной границы
Токио, 6 июля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Разведывательный корабль ВМФ России подходил к территориальным водам Японии в районе кораллового атолла Окинотори, сообщает 6 июля агентство Kyodo со ссылкой на японское военное ведомство.
Отмечено, что этот атолл находится в Филиппинском море в 1,7 тыс. км от Токио и является самым южным островом Японии.
«Корабль российского флота, предназначенный для сбора информацию, в среду ненадолго вошел в морскую акваторию вблизи территориальных вод острова Окинотори», — сообщает агентство.
Агентство отмечает, что появление российского корабля в зоне, прилегающей к территориальным водам островного государства, не является нарушением норм международного права.
При этом Kyodo напоминает, что этот корабль-разведчик ВМФ России ранее прошёл через Цусимский пролив и направился в южном направлении в Восточно-Китайском море в составе группы из крейсера, фрегата и корабля снабжения.