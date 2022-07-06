София, , 19:41 — REGNUM Заседание комиссии по конституционно-правовым вопросам при Народном собрании Болгарии, на котором планировалось рассмотрение нового закона по борьбе с коррупцией в стране, фактически провалено из-за отсутствия кворума. Об это сообщает 6 июля софийская газета «Факты».

Парламент Болгарии Nenko Lazarov

Согласно официальной информации, заседание проигнорировали представители крупнейших парламентских сил — партий ГЕРБ, ДПС и «Возрождение». Активисты движения «Есть такой народ» в здании Народного собрания присутствовали, но отказались заходить в сессионный зал. Все указанные депутаты мотивировали свою позицию тем, что указанный документ не прошел стадию публичного обсуждения.

Детали нового закона содержатся в тайне. Известно лишь, что он был разработан правящей партией «Продолжаем перемены» («ПП») и предусматривал изменения в работе судебной системы и местных органов власти.