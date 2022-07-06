Сосновский район, Челябинская область, 6 июля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Челябинской области арестовали гражданина, который угнал автомобиль с ребёнком внутри. Об этом сообщает 6 июля пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Колючая проволока

С ходатайством выступил следователь, а прокурор его поддержал, заявив, что гражданин находился под административным надзором, но тем не менее совершил тяжкое преступление. В СИЗО его отправили пока до 5 сентября. Такое постановление издал Сосновский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин угнал автомобиль «Лифан» с заправки, буквально оттолкнув его владелицу, но устроил ДТП и был задержан. Добавим, также ранее он покушался на угон машины «Рено».