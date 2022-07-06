Москва, , 19:29 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 24 июня по 1 июля снизилась на одну копейку и составила 50,57 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо за этот период также снизилась в среднем на одну копейку и составила 54,42 рубля за литр.

По состоянию на 1 июля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,17 рубля, марки Аи-95 — 51,23 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,12 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе — на 1,2%, Дагестане, Омской области и Югре — на 0,2%, Северной Осетии и Краснодарском крае – на 0,1%.

Рост цен на 0,1% был отмечен в Адыгея, Туве и Московской области.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.