6 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение издания Bulgarian Military о том, что украинские военные продали России две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, переданные Киеву в качестве помощи.

Мирослава Романенко, , 21:02 — REGNUM Две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, переданные Киеву в качестве помощи, попали в Российскую Федерацию. Как сообщает со ссылкой на свои источники болгарское издание Bulgarian Military, их продали украинские военные.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что через посредника украинцы продали каждую установку калибра 155 мм за $120 тыс. при том, что реальная стоимость каждой САУ Caesar составляет примерно $7 млн.

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Информацию издания Bulgarian Military обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения восприняли данную информацию как повод для иронии.

«По акции, летние скидки», — иронизирует «Поле».

"Кому война, а кому заработок», — добавил Алексей Т.

«А сдал их тот, с кем не поделились», — пошутил Santass.

«А на вопрос, куда делись, — «потеряли»!» — смеется Zanoza.

«Истинные пацифисты!» — с юмором добавила Юлия.

«Ну что ж, молодцы, — деньги на ровном месте», — с сарказмом написала Svetlana.

Французские САУ Caesar, переданные Киеву Министерство обороны Украины

«Любой каприз за ваши деньги», — пишет Svetlana.

«А потом мы это продадим французам обратно за 10 млн$. Хороший заработок… Надо продолжать…» — иронизирует Алексей Т.

«С такой армией точно «победят», — не без сарказма комментирует «Пчела».

"Молодцы. Побольше бы. Быстрее война закончится», — написала Julia.

«Эти гаубицы продали, другие — страну…» — отреагировал Vladimir.

«Да здравствуют украинские прапорщики!» — пошутил GV S.

«Так и победят», — иронизирует Vaniyak.

«120 тысяч тоже нормально. А то даром придётся отдать», — добавил B G.

«Там украинцам по сто тысяч [гривен] обещают за службу, надо по сто пятьдесят платить им за участие в военных действиях на нашей стороне. Но вместе с оружием. И быстро всё закончится», — пошутил Voba.

«Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.

— Вино. Разбила… две бутылки».

— Три!

— Пиши «три», — шутит Вера цитатой из фильма» Кавказская пленница».

«Сильно сомневаюсь. Физически это тяжело реализовать. Что-нибудь по мелочи, блоки управления и т.п. наверняка могли, но целиком перетащить вряд ли», — усомнился Сергей.

«Летняя распродажа, может, это путь к разоружению ВСУ», — задумалась Инга П.

«Я уже давно говорю: предложите хорошую зарплату, и ВСУ будут работать на РФ», — написал «СВ».

"Это рынок. За сколько продали, столько на самом деле этот металлолом и стоит», — отметил Dronny.

«А главное — всем хорошо», — написала Мария Т.

«Нам плюс. Будет не по людям стрелять, а изучаться для возможностей дальнейших поисков оптимальных вариантов противостояния», — пишет Ирина К.

«Скоро будут продавать своих солдат в плен», — смеется Михаил.

«Скорее, 120 тысяч это её реальная цена, а миллионы — это капиталистическая накрутка», — добавил Sergei M.

«Они страну продали давно! Так что неудивительно», — отреагировала Svetlana.

«Французам надо их обратно по дешевке выкупить и снова украинцам продать за дорого. И так по кругу несколько раз», — пошутил Ded_griboed.

«Это Украина, чего можно было ещё ожидать? Запад ещё за 30 лет не понял, с кем имеет дело?» — задалась вопросом Olga.

«Своего рода победа», — смеется Жаннет.

«Ну, а что такого? Зеленский с компанией тоже обогащаются за счёт поставляемого оружия. Подданные его ведут себя так же, как и они», — подытожила Mariya K.