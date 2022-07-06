Киев, , 19:28 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отрицает факт продажи украинскими военными двух французских 155-мм самоходных гаубиц CAESAR.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 6 июля сообщила пресс-служба СНБО в своем Telegram-канале.

По утверждению пресс-службы, ведомство считает это «пропагандой» и «уже опровергнутым фейком».

Напомним, речь идёт о сообщение болгарского издания Bulgarian Military, опубликовавшего материал о том, что украинские военные продали представителям России две французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR за общую сумму $240 тыс., тогда как стоимость каждой САУ составляет $7млн.

По официальным данным, всего Франция поставила Украине 18 таких самоходных артиллерийских установок.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года французский политик Режис Кастельно заявил, что поставленные Францией САУ CAESAR захвачены и отправлены на российский «Уралвагонзавод».

Позднее пресс-служба УВЗ сообщила, что эти системы действительно изучены специалистами завода, пришедшими к выводу, что «техника так себе, но в хозяйстве пригодится».

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