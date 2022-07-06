Миасс, Челябинская область, 6 июля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области двоих врачей осудили за получение взяток от призывников. Об этом сообщили журналистам в горсуде.

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Следователи посчитали, что один из них брал взятки с течение семи лет. К преступной деятельности он привлёк своего коллегу. Всего им вменяли шесть преступных эпизодов.

Один из врачей уедет в колонию строгого режима на девять лет и заплатит 12 млн рублей штрафа. А его коллега отделался штрафом в размере 500 тыс. рублей.