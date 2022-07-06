Саратов, 6 июля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В Саратовской области глава министерства цифрового развития и связи Адель Славутин 6 июля сложил полномочия. О кадровых изменениях в правительстве сообщает пресс-служба главы региона.

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«В соответствии с постановлением главы региона с 6 июля 2022 года Славутин Адель Михайлович освобожден от должности министра цифрового развития и связи Саратовской области по собственной инициативе», — говорится в сообщении.

Возглавлять ведомство на время отсутствия министра будет первый заместитель Владимир Старков.

Славутин занимал пост министра цифрового развития и связи Саратовской области с февраля 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 17 мая по собственной инициативе уволился министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов.

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