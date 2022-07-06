Курск, , 19:18 — REGNUM В Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении21-летнего мужчины и трёх несовершеннолетних, которые грабили дома и угоняли транспорт. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Эмблема СК РФ

По версии следствия, 1 и 3 августа 2021 года 21-летний обвиняемый за вознаграждение предложил знакомому несовершеннолетнему обокрасть дома местных жителей, на что тот согласился.

Действуя согласно разработанному плану, они вскрывали входные двери жилых домов на улице Школьной в деревне Волжанец Советского района и крали имущество хозяев.

Кроме того, ночью 5 декабря 2021 года несовершеннолетние в посёлке Кшенский Советского района угнали два мотоцикла, принадлежащие местным жителям.

21-летнего мужчину обвинили по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления» и двум эпизодам статьи «Кража чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину». Трём несовершеннолетним предъявили обвинения по статье «Угон транспортного средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Дело направили в суд.