Киев, 6 июля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Украина уже не ждет от своих западных партнёров боевых самолётов, но продолжает надеяться на получение систем ПВО, заявил 6 июля украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, Киев получил «теоретическое подтверждение» поставок систем ПВО.

«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетная. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.

Напомним, Ирландия не производит систем ПВО.