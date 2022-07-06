Москва, , 20:08 — REGNUM Известный режиссёр Карен Шахназаров раскритиковал идею о производстве фильмов, посвящённых спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил портал NVL 6 июля.

Карен Шахназаров Duma.gov.ru

По мнению постановщика, в ближайшее время ленты о событиях на территории Украины снимать точно не стоит, поскольку подобное кино должно «созреть». Шахназаров также отметил, что качественные картины о ВОВ были сняты гораздо позднее её завершения: «Лучшие фильмы про ВОВ были сняты уже после переосмысления всех событий из прошлого».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Карен Шахназаров рассказал, как хотел снять Джонни Деппа в своём фильме. Как признался режиссёр, у него уже была готова роль для актёра, однако планам помешало проведение спецоперации на Украине.

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