Москва, 6 июля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Известный режиссёр Карен Шахназаров раскритиковал идею о производстве фильмов, посвящённых спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил портал NVL 6 июля.

Duma.gov.ru Карен Шахназаров

По мнению постановщика, в ближайшее время ленты о событиях на территории Украины снимать точно не стоит, поскольку подобное кино должно «созреть». Шахназаров также отметил, что качественные картины о ВОВ были сняты гораздо позднее её завершения: «Лучшие фильмы про ВОВ были сняты уже после переосмысления всех событий из прошлого».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Карен Шахназаров рассказал, как хотел снять Джонни Деппа в своём фильме. Как признался режиссёр, у него уже была готова роль для актёра, однако планам помешало проведение спецоперации на Украине.