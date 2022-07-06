Москва, 6 июля, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю с 25 июня по 1 июля выросли в среднем на 0,23%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Согласно данным ведомства, за отчётную неделю наиболее заметно выросли цены на вермишель — на 0,6%, маргарин — на 0,5%, соль – на 0,4%, пастеризованное молоко, макаронные изделия, печенье – на 0,2%, вареные колбасы, рис – на 0,1%.

Одновременно с этим сахар-песок подешевел на 2,2%, гречневая крупа — на 0,7%, куриные яйца — на 0,4%, баранина, стерилизованное молоко – на 0,3%, свинина, мясо кур, мороженая рыба, подсолнечное масло – на 0,2%, говядина, сосиски и сардельки, сливочное масло, сычужные сыры, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, пшено, водка – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,8%. В том числе белокочанная капуста стала дешевле на 13,8%, картофель — на 7%, свекла — на 6,3%, помидоры – на 5,6%, репчатый лук – на 3,6%, бананы – на 3,4%, морковь – на 3%, огурцы – на 0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, пеленки для новорожденных подорожали на 0,7%, туалетное мыло, спички, зубные пасты и щетки — на 0,4%, женские гигиенические прокладки — на 0,2%, хозяйственное мыло, детские подгузники, сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.