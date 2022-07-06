Собинка, Владимирская область, , 19:04 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о гибели ребёнка в воде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Девятилетний мальчик утонул около 15:00 1 июля в водоёме в деревне Одерихино Собинского района.

Следствие считает, что это произошло по вине администрации Собинского района и муниципального образования Колокшанское, потому что на водоёме не было знаков о запрете купания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».