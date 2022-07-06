Собинка, Владимирская область, 6 июля 2022, 19:04 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о гибели ребёнка в воде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Девятилетний мальчик утонул около 15:00 1 июля в водоёме в деревне Одерихино Собинского района.
Следствие считает, что это произошло по вине администрации Собинского района и муниципального образования Колокшанское, потому что на водоёме не было знаков о запрете купания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».