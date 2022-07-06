Курск, 6 июля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Курске с начала недели утонули два человека — десятилетняя девочка и мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

6 июля десятилетняя девочка утонула в Ермошкином озере, расположенном в Сеймском административном округе Курска. Она была на пляже с отцом, который в момент нахождения девочки в воде находился на берегу. Через некоторое время, не увидев на воде дочери, он обратился к спасателям, которые извлекли ребенка из воды. По приезду в больницу была констатирована смерть девочки.

Днём ранее, 5 июля, мужчина 1984 года рождения утонул в реке Сейм урочища Солянка. По данному факту также организована процессуальная проверка.